الدنمارك تسجل 43 ألفا و548 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة

سجلت الدنمارك، 43 ألفا و548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 25 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و484 ألفا و869 إصابة، والوفيات إلى 4197 حالة.

وأظهرت بيانات لجونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، إعطاء 13 مليونا و151 ألفا و326 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.