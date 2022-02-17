بريطانيا وأستراليا تتفقان على صفقة أمنية قيمتها 34 مليون دولار

يوقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حزمة أمنية بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار) مع أستراليا، وسط تطلع المملكة المتحدة إلى تعزيز الاتفاق الدفاعي مع كانبرا.



ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، اجتمع جونسون افتراضيا مع نظيره الأسترالي سكوت موريسون مساء الأربعاء لمناقشة المزيد من التعاون الثنائي، حيث تعزز بريطانيا استثماراتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ كجزء من تحول أوسع في السياسة الخارجية.



وفي بيان مشترك، أكد رئيسا الوزراء مجددا التزامهما بـ"العلاقات الفريدة" ودعمهما "لنظام دولي قائم على القواعد وخال من الإكراه، مع احترام الحقوق السيادية لجميع الدول وتسوية النزاعات بالطرق السلمية ووفقا للقانون الدولي".



وأضاف البيان أنه: "في هذا السياق، خصصت المملكة المتحدة 25 مليون جنيه استرليني لتعزيز المرونة الإقليمية في قطاعات تشمل الفضاء الإلكتروني والتهديدات التي تواجه الدولة والأمن البحري.



كما أشار البيان إلى أن هذا يكمل مشاركة أستراليا العميقة والمستمرة منذ فترة طويلة في الأمن الإقليمي.



وأكد رئيسا الوزراء التزامهما بالعمل مع (رابطة دول جنوب شرق آسيا) آسيان والشركاء الآخرين في المنطقة لضمان وفاء الدعم الذي يقدمه بلداهما باحتياجات المنطقة.



ويأتي هذا بعد أقل من ستة أشهر من توقيع أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاتفاق اذي أطلق عليه اسم "أوكوس"، لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية لكانبرا في محاولة لزيادة النشاط البحري المشترك في المنطقة.



وقال جونسون، إن الاتفاق الأحدث يوم الأربعاء كان جزءا من تكوين شراكة جديدة من تحالف تاريخي.