ليكرز يعبر جاز ونتس يسجل أفضل عودة في تاريخه بدوري السلة الأمريكي

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فاز لوس أنجليس ليكرز على يوتا جاز 106 /101 فجر الخميس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ولم تخل المباراة من الأنباء السيئة بالنسبة لليكرز، حيث تعرض انتوني ديفيز للإصابة في الكاحل بعد امتدت مشاركته لـ17 دقيقة فقط.

وتصدر ليبرون جيمس قائمة هدافي ليكرز بتسجيله 33 نقطة من بينها 15 نقطة في الربع الأخير.

ونجح جيمس في تسجيل 25 نقطة أو أكثر في 23 مباراة متتالية.

وحقق ليكرز فوزه السابع والعشرين مقابل 31 هزيمة ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب القسم الغربي.

وتلقى جاز الهزيمة الثانية والعشرين له هذا الموسم مقابل 36 انتصارا ويحتل المركز الرابع، بعد أن تعرض للهزيمة الأولى في أخر سبع مباريات.

وفي مباراة أخرى، تألق كام توماس بشكل لافت ليقود بروكلن نتس للفوز على نيويورك نيكس 111 /106.

ونجح توماس في تسجيل 21 نقطة من بينها 16 نقطة في الربع الأخير، ليقود نتس للفوز في غياب كيفين دورانت وكيري إيرفينج.

ونجح نتس في تحويل تأخره بفارق 28 نقطة أمام نيكس إلى فوز مثير بفارق خمس نقاط، في أفضل عودة في تاريخ الفريق.

وتصدر جوليوس راندل قائمة هدافي نيكس بتسجيله 31 نقطة وعشر متابعات.

وفي باقي المباريات فاز اتلانتا هوكس على اورلاندو ماجيك 130 /109 وديترويت بيستوتز على بوسطن سيلتكس 112 /111 وإنديانا بيسرز على واشنطن ويزاردز 113 /108 وشيكاغو بولز على ساكرامينتو كينجز 125 /118 وبورتلاند على ممفيس جريزليس 123/ 119.

كما فاز سان انطونيو سبيرز على اوكلاهوما سيتي ثاندر 114 /106 وتورنتو رابترز على مينيسوتا تمبرولفز 103 /91 وفينكس صنز على هيوستن روكتس 124 /121 ودنفر نجتس على جولدن ستيت واريورز 117 /116.