 روسيا ترفض أمام مجلس الأمن المخاوف الغربية من غزو وشيك لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا ترفض أمام مجلس الأمن المخاوف الغربية من غزو وشيك لأوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
د ب أ
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:01 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:01 م

رفضت روسيا مجددا المخاوف الغربية من احتمال وقوع غزو روسي وشيك للأراضي الأوكرانية.

وقال سيرجي فيرشنين، نائب وزير الخارجية الروسي، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الخميس:" اعتقد أننا تكهنا حول هذا الأمر بما فيه الكفاية".

وأضاف فيرشنين أن الغزو الروسي لم يقع رغم التحذيرات، ووجه حديثه إلى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين:" نصيحتي إليكم ألا تضعوا أنفسكم في مواقف محرجة".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم لبحث تطبيق اتفاقية مينسك التي تمر الذكرى السابعة اليوم لتوقيعها في عاصمة بيلاروس في عام 2015.

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