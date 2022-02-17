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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف اليورو 5 قروش ليسجل 17.82جنيه للشراء، وارتفع 4 قروش لسعر البيع ليسجل 17.93 جنيه، كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني قرشين ليسجل نحو 21.22 جنيه للشراء، وارتفع قرش واحد للسعر للبيع ليسجل 21.36 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وتراجع الدينار الكويتي قرش واحد ليسجل 51.68 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع ليسجل 52.14 جنيه.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليورو ليسجل 17.71 جنيه للشراء، وارتفع 6 قروش لسعر البيع ليسجل 17.91 جنيه، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 5 قروش ليسجل 21.20 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع 6 قروش ليسجل 21.40 جنيه.

فيما استقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف الدينار الكويتي 6 قروش ليسجل 49.72 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر البيع 4 قروش ليسجل 52.04 جنيه

ووفقًا لتعاملات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وتراجع سعر صرف اليورو 4 قروش ليسجل 17.71 جنيه للشراء، وارتفع لسعر البيع قرشين قروش ليسجل 17.91 جنيه، واستقر الجنيه الإسترليني 5 قروش ليسجل 21.20 جنيه للشراء، وارتفع لسعر البيع 6 قروش ليسجل 21.40 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي 6 قروش ليسجل 49.72 جنيه للشراء، بينما تراجع لسعر البيع 4 قروش ليسجل 52.04 جنيه.