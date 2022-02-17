 السفير الروسي لدى هولندا: روسيا قوة نووية وتستطيع استخدام السلاح النووي لحماية نفسها - بوابة الشروق
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السفير الروسي لدى هولندا: روسيا قوة نووية وتستطيع استخدام السلاح النووي لحماية نفسها

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 4:33 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 4:33 م

صرح السفير الروسي لدى هولندا ألكسندر شولجين، اليوم الخميس، بأن بلاده تستطيع استخدام السلاح النووي لحماية نفسها.

وقال شولجين،خلال لقاء تليفزيوني، نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: "روسيا تعد قوة نووية، وعندما يتعلق الأمر بحماية أنفسنا، وحماية سيادتنا، يمكننا استخدام الأسلحة النووية".

وشدد شولجين على أنه ليست روسيا هي من تقترب من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ولكن الحلف هو من يتجه نحو الحدود الروسية.

وأضاف السفير الروسي: "قواتنا موجودة على أراضينا، لذا لا يتعين علينا توضيح سبب وجودهم في هذا المكان أو ذاك".


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