روسيا تنشر ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية

نشرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية، حيث أكدت روسيا ضرورة سحب الناتو كل القوات الأمريكية من شرق ووسط أوروبا.



وأضافت الوزارة في بيان:" ننتظر من الناتو مقترحات ملموسة حول التثبيت القانوني لتخلي الحلف عن مواصلة التوسع شرقا"، لافتة إلى ضرورة إجبار أوكرانيا على تنفيذ اتفاقات مينسك ووقف توريد الأسلحة لقواتها والتدريبات معها"، بحسب موقع "روسيا اليوم"الإخباري.



وتابعت: "مطالب الغرب بسحب قواتنا من مناطق معينة داخل أراضينا غير مقبولة وتقوض آفاق التوصل إلى اتفاقات"، موضحة أنه " لا يجري أي غزو لأوكرانيا ولا خطط لشنه على الإطلاق".



وطالبت موسكر: تخلي الناتو عن أي إجراءات تضر أمننا ضرورة مطلقة بالنسبة إلينا "، مضيفة :"مقترحاتنا حول الضمانات الأمنية تأتي في حزمة واحدة ويجب النظر فيها دون الفصل بين مكوناتها".



ووفقاً لبيان الخارجية الروسية: "سنكون مضطرين للرد في حال عدم استعداد الولايات المتحدة للتفاوض حول الضمانات الأمنية القانونية"، مضيفة:" ردنا سيشمل تنفيذ إجراءات ذات طابع عسكري تقني".



ورأت موسكو أن الولايات المتحدة لم تقدم ردا بناء على المكونات الأساسية لمشروع الاتفاق حول الضمانات الأمنية