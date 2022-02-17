عباس يؤكد لبيلوسي ضرورة وجود أفق سياسي ورفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، على ضرورة وجود أفق سياسي ورفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك لدى استقباله في مدينة رام الله رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والوفد المرافق، الذي ضم عددا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونقلت الوكالة عن عباس تأكيده "أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات".

وأطلع عباس بيلوسي وأعضاء الكونجرس المرافقين لها، على أخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، واعتداءات وإرهاب المستوطنين".

كما دعا إلى "وجوب احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف في القدس، ووقف طرد الفلسطينيين من أحياء المدينة، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني".

وأكد عباس ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تعمل على تقويض حل الدولتين، وذلك من أجل الانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والبدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن بيلوسي تأكيد "التزامها بصنع السلام على أساس حل الدولتين، وضرورة تعاون جميع الأطراف بشكل مشترك للمضي قدما في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".