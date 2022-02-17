مصادر تزعم أن الملكة إليزابيث ستتدخل لإنقاذ ابنها أندرو من السجن بـ12 مليون إسترليني

زعمت مصادر ملكية أن الملكة إليزابيث ستتدخل لإنقاذ ابنها أندرو من السجن، في القضية المرفوعة ضده والمتهم فيها بالاعتداء الجنسي على قاصر، حيث قالت المصادر إن الملكة ستساهم في دفع مبلغ تسوية القضية، الذي يبلغ 12 مليون جنيه إسترليني.

أكدت المصادر أن هذه الخطوة جاءت من الملكة للسيطرة على الفضيحة، قبل بدء الاحتفال المنتظر باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش، ومن المرجح أن يتم منع أندرو من حضور هذا الاحتفال الكبير، هذا بحسب ما ذكر في موقع "ديلي ميل".

يأتي ذلك بعد أسابيع من تهديد أندرو بالطعن في مزاعم فرجينيا روربتس، التي قالت إنها أجبرت على إقامة علاقة جنسية مع أندرو وهي قاصر في 3 مناسبات مختلفة، وبالرغم من هذه التهديدات وتأكيده على براءته من هذا الاتهام، إلا أن أندرو وافق سريعا على تسوية القضية بهذا المبلغ الضخم قبل أن تصل إلى هيئة المحلفين.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "تليجراف"، أن اتفاقية التسوية لم تتضمن أي تحمل للمسؤولية من قبل أندرو تجاه الضحية، أو أي اعتذار لها، بل أوضحت أن أندرو قال فقط إن فيرجينا كانت ضحية سوء معاملة، وأنه يأسف لارتباط اسمه باسم المجرم إبستين، الذي قام بالاتجار في عدد لا يحصى من الفتيات القاصرات.

وعلى الرغم من وصف محامي أندرو لفيرجينيا بأنها "عاهرة متعطشة للمال"، إلا أنه قال إنه يشعر بالأسف لتعرضها لهجمات علنية غير عادلة في الإعلام، ولم يقصد أبدا الإساءة لشخصيتها، كما أوضح أنه سيتبرع بمبلغ كبير لجمعيتها الخيرية، لدعم حقوق ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي، هذا بحسب جريدة "تليجراف".

وبررت مصادر ملكية، انسحاب أندور المفاجيء من القضية، بتعرضه لضغوط شديدة من العائلة المالكة للموافقة على التسوية ودفع التعويض لفيرجينا، قبل الاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش.

لكن أكدت المصادر نفسها لـ"ديلي ميل"، أنه بغض النظر عن نتيجة القضية، وإذا ما كانت ذهبت إلى هيئة المحلفين أم لا، فـ"أندرو" استبعد نفسه تماما من الحياة العامة ومن أدواره الملكية ولن يعود إليها مرة أخرى نتيجة لأفعاله التي اتسمت بسوء التقدير واختيار الصحبة غير الجيدة.