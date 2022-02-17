الفلبين: تطعيم 263 ألف طفل بين 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تطعيم 263 ألفا و932 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون تسجيل ردود فعل سلبية خطيرة للقاح.

ونقلت شبكة "إيه بي أس- سي بي إن" الفلبينية - الناطقة بالانجليزية - عن وكيلة وزارة الصحة، ميرنا كابوتاجي، قولها إنه يتم تطعيم حوالي 55 ألف طفل يوميا منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الفيروس التاجي يوم الإثنين الماضي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يحصل الأطفال على جرعتهم الثانية بعد مرور 21 يوما على الجرعة الأولى.

ومن المقرر أن تصل شحنة مؤلفة من 5 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" مخصصة لهذه الفئة العمرية خلال الشهر الجاري، وجرعة أخرى مؤلفة من 10 ملايين جرعة في الربع الثاني من العام الجاري.

وحثت السلطات البالغين على التطعيم ضد فيروس كورونا لحماية الأطفال غير المؤهلين للحصول على اللقاح، لاسيما أن حالات الإصابة بين الأطفال دون سن الخامسة زادت بنسبة 37 بالمائة الشهر الماضي مع انتشار متحور "أوميكرون"، مقابل 35% في سبتمبر بسبب متحور "دلتا".