سول: سنعزز وحدة الدفاع الصاروخي التابعة للقوات الجوية

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنها ستعزز وحدة الدفاع الصاروخي التابعة للقوات الجوية، من خلال نشر معدات إضافية بما فيها الرادارات المتقدمة وتوسيع مهامها ردا على التهديدات المتطورة من كوريا الشمالية بأنواع مختلفة من التجارب الصاروخية في بداية هذا العام.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تسعى لتشريع يعيد هيكلة قيادة الصواريخ للدفاع الجوي كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العسكرية المضادة للصواريخ وبموجب عملية إعادة التنظيم المقرر إجراؤها في أبريل، سيتم تزويد القيادة برادارات إضافية للإنذار المبكر للصواريخ الباليستية والصواريخ أرض جو متوسطة المدى (M-SAM)، بالإضافة إن نظام الصواريخ أرض-جو متوسط المدى، المسماة أيضا بـ "تشونغونغ -II"، هو عنصر أساسي في برنامج كوريا الجنوبية المضاد للصواريخ متعددة الطبقات.

وأضافت الوزارة إن القيادة ستراقب عن كثب التهديدات الاستراتيجية والتشغيلية في الجو وتتصدى للصواريخ المعقدة وواسعة النطاق ومتعددة الطبقات (complex, wide-area, multi-layer missiles,) وتنفذ مهام دفاع جوي إقليمي.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت 7 مرات الصواريخ خلال الشهر الماضي وحده بما فيها صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت وصاروخ باليستي متوسط المدى، مما أدى إلى تعزيز الجيش الكوري الجنوبي القدرات العسكرية المضادة للصواريخ لمواجهة التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية.