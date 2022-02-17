 رويترز: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلت عددا من وقائع القصف في شرق أوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 17 فبراير 2022 11:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

رويترز: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلت عددا من وقائع القصف في شرق أوكرانيا

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:41 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:41 ص

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن وكالة "رويترز"، بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلت عددا من وقائع القصف في شرق أوكرانيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك