رويترز: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلت عددا من وقائع القصف في شرق أوكرانيا

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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن وكالة "رويترز"، بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلت عددا من وقائع القصف في شرق أوكرانيا.