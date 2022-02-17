جامعة المنيا: التحقيق في اتهام أفراد الأمن بالتعدي على أهالي المرضى

حالة شديدة من الغضب تنتاب أهالي محافظة المنيا، عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، يظهر فيه ٣ من أفراد أمن مستشفى النساء والأطفال الجامعي، وهم يتعدون على أهالي المرضى.

وبدورها نزلت "الشروق"، إلى مكان الواقعة الواضح في الفيديو وهو ليس مدخل مستشفى النساء والأطفال الجامعي، بل الساحة الخارجية للبوابة، وهناك التقينا بعدد من الأهالي المرضى، والذين أكدوا لنا أن المشاجرات شبه لحظية بين أفراد الأمن وأهالي المرضى.

وفي البداية، أكد "ع - ع"، ٤١ سنة، موظف، وهو أحد المتعدي عليه، أنه ذهب للمستشفى لإجراء جراحة زائدة لنجله البالغ من العمر ١٢ سنة، وقام بإجراء أوراق الدخول وتم حجز ابنه وطلبوا له أكياس دم فاتصل باشقائة، وأثناء حضورهم اشتبك معهم الأمن ورفعوا علينا المقاعد، وأصيب شقيقي الأكبر بإصابات بالغة أفقدته التوازن وسقط على الأرض.

وأضاف: "وحضرت الشرطة بمركز شرطة المنيا، وتم عمل محضر بذلك، وأوقفت المستشفى الاستقبال، حتى ضج الأهالي خوفا على المرضى وتنازلنا لإجراء العملية لأبني".

وقال "محمود - ح"، عامل بسمالوط، إن التعديات في هذه المستشفى ليست من أفراد الأمن فقطبل تحدث من بعض الأطباء، فهناك طبيب بقسم النساء صفع زوجتي على وجهها، وقمت بتحرير محضر شرطة بذلك.

وقال رضا يحيى، موظف بمحكمة المنيا، والذي قام بنشر الفيديو على صفحته على الفيس بو، إنه تم التواصل هاتفيا معه من مسؤولي شركة الأمن التابع لها، أبطال التعدي وأبلغنى بصدور قرار حالا بإيقاف الأفراد الثلاثة الموجودين بالفيديو عن العمل.

وأضاف أنه في حالة التقاعس عن محاسبة المخطئ سأقوم بتصعيد الأمر وتقديم بلاغ للنائب العام لمحاكمة هؤلاء بتهم البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإهدار المال العام.

ومن جانبها أعلنت إدارة جامعة المنيا، أنها ترفض أي تعدي على اي مواطن سواء من شركة الأمن أو من الأطباء أو التمريض، وأنها ستقوم بتحقيق فوري في الواقعة، وما ذكر من تعديات، وأننا بيننا وبين الشركة تعاقد، ومن يخل بشروط التعاقد هناك إجراءات عقابية نص عليها التعاقد، ولا مكان لمتعدي على مواطن.

وفي سياق متصل، تشهد مستشفى المنيا الجامعي، غضب شديد بين فرق التمريض بسبب ما أطلقوا عليه محاباة على حساب المصلحة العامة ومصلحة المستشفى، فقد قررت إدارة المستشفى معاقبة ٣ ممرضين ومجازاتهم لرفضهم تسلم سيارات إسعاف جديدة.

وكشف الممرضين الثلاثة، في مذكرة تقدموا بها للإدارة، أن هناك عدد ١٣ مسعفا حديثي التعيين، وتم توزيعهم على الأقسام الداخلية، وهو ما يعد إهدار للمال العام، فكيف تسند سيارات بهذا المبلغ لمن هم على أبواب المعاشات، ويترك الشباب، والذين أمامهم سنوات خدمة طويلة.