سكرتير عام الأقصر يناقش مع وفد كوري مشروع تطوير إشارات السكة الحديد

التقى محمد عبد الفتاح آدم، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وفدًا كوريًا للحلول البيئية، وممثلي الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

جاء ذلك لمناقشة تنفيذ مشروع تطوير أنظمة إشارات وتجديد البنية الأساسية لخط سكك حديد "الأقصر– أسوان– السد العالي" بطول 270 كيلومترا، في نطاق محافظتي أسوان والأقصر التي يمولها البنك الكوري.

وبحث الاجتماع إعداد دراسة وفقا لمتطلبات جهاز شئون البيئة المصري وجهة التمويل، لمعرفة الآثر البيئي والمجتمعي، والتعريف بالمشروع وأهدافه التي تتمثل في تحسين قطارات الصعيد وزيادة سرعتها المحتملة لتصل إلى 160 كيلومترا في الساعة، وتشجيع النقل الجماعي لتقليل الضغط على القطاع الخاص، وأيضًا تجديد مباني السكك الحديد الواقعة في نطاق خط "الأقصر– أسوان– السد العالي" وورش الصيانة وأنظمة الاتصال بين المحطات التي تتجاوز 50 محطة، وزيادة عوامل الأمان والسلامة لركاب القطارات والمواطنين العابرين لخطوط السكك الحديدية.

وقال السكرتير العام للمحافظة إن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وجه بدعم المشروع باعتباره من المشروعات القومية الهامة التي تخدم قطاع كبير من المواطنين والسياح بين الأقصر وأسوان، كما أثنى على التعاون المصري- الكوري في العديد من المجالات، وعلى الصداقة التي تجمع الشعبين.