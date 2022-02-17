قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن فلسفة عميقة جدًا كانت وراء صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السلطة التشريعية" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن مصر بها 2.9 مليون عقار مخالف، و8.2 مليون وحدة مخالفة، وهو رقم كبير للغاية.

وأشارت إلى أن الدولة تملكت رؤية عميقة وهي تصدر قانون التصالح نظرًا للفوائد التي تنتج عن هذا المسار، بينها وجود ترخيص رسمي للعقارات بما يُحقق انتعاشة في هذا المجال.

وأوضحت أنه سيكون هناك اعتماد لاستخراج كل العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء عبر الوضع القانوني الخاص بها وذلك في سياق التصالح.

ولفتت إلى أن تحديات كبيرة قد تقف في طريق التطبيق مثل البيروقراطية والروتين وكثرة الإجراءات، بما قد يؤدي إلى انعكاسات ومن العزوف عن التطبيق الفعلي لهذا القانون.

وتقدمت "مرثا" محروس بطلب إحاطة موجه لوزير التنمية المحلية بشأن ضرورة تسهيل إجراءات التصالح للعقارات وبخاصة القديمة منها.

وقالت إنّه فى ظل سعى الدولة المصرية للاستفادة من الثروة العقارية غير المستغلة وإصدار قانون التصالح والقوانين المنظمة للشهر العقارى لتسهيل عمليات التصالح وتنشيط السوق العقارى بالتوازى مع طرح عقارات جديدة، ولما يمثل أهمية تسهيل وتسريع عمليات التصالح على العقارات المخالفة السابقة للقانون.