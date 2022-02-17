 صحيفة: روسيا تقول إن التدريبات العسكرية في بيلاروس على وشك الانتهاء - بوابة الشروق
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صحيفة: روسيا تقول إن التدريبات العسكرية في بيلاروس على وشك الانتهاء

د ب أ
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:26 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:26 ص

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس، نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، القول إن التدريبات العسكرية في بيلاروس تقترب من النهاية ويمكن للجميع الهدوء الآن.

وأفادت صحيفة كوميرسانت الروسية، بأن الوحدات العسكرية سوف تعود إلى مواقع تمركزها الدائم.

وكان جروشكو، يعلق على مخاوف حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن التواجد العسكري الروسي في بيلاروس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة في بيلاروس من المقرر أن تنتهي في 20 فبراير.

ومن المنتظر أن يتابع الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو التدريبات في أحد المواقع اليوم.


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