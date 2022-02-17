أكد السودان، موقفه الثابت بضرورة التوصل إلى حل قانوني وملزم لقضية سد النهضة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، يحفظ مصالح السودان وحقوقه المائية.

والتقى وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق، اليوم الخميس، مع وزير الري والموارد المائية المكلف السوداني المهندس ضو البيت عبد الرحمن.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان صحفي - أن الوزيرين بحثا تطورات قضية سد النهضة والموقف السوداني الداعم للتفاوض كخيار للحل.

وجدد وزير الخارجية السوداني المكلف، دعمه لفريق التفاوض ومشاركته الخارجية الفعالة فيما يتعلق بملف سد النهضة.