نيويورك تايمز: واشنطن تتهم موسكو بالكذب بشأن سحب القوات من حدود أوكرانيا

اتهمت الولايات المتحدة، روسيا بالكذب بشأن سحب القوات من حدود أوكرانيا، قائلة إن موسكو أضافت أكثر من 7 آلاف جندي إلى قواتها المحتشدة على طول الحدود الأوكرانية في الأيام القليلة الماضية.

وقال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، في تصريح، أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم الخميس، إن زعم روسيا بأنها تسحب قوات من على الحدود مع أوكرانيا زائف.

وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته: "الحكومة الروسية قالت بالأمس إنها تسحب قوات من على الحدود مع أوكرانيا. اجتذبوا الكثير من الاهتمام بسبب هذا الزعم، سواء هنا أو حول العالم. لكننا نعلم الآن أنه زائف".

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن حلفاء غربيين آخرين أعربوا عن شكوك مماثلة في أن روسيا تتراجع عن المواجهة العسكرية.

وتابع المسؤول الأمريكي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن الهوية لمناقشة النتائج الاستخبارية الأخيرة، قائلاً إن مسؤولي الاستخبارات أكدوا أن الزيادة في القوات استمرت، أمس الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عودة بعض القوات إلى الثكنات بعد انتهاء التدريبات.