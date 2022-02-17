رئيس إسكان النواب: معالجة أزمة قانون الإيجار القديم عبر 3 محاور

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ أزمة قانون الإيجار القديم ظلّت دون مواجهة على مدار 70 سنة نتيجة وجود حساسية بين المالك الذي تعرض لظلم والمستأجر الذي قد يمر بظروف استثنائية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "السلطة التشريعية" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن القيادة السياسية وجّهت بالتصدي لكل المشكلات المسكوت عنها، بينها أزمة الإيجار القديم.

وأشار إلى أنّ هناك لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء بشأن مقترح سيُقدَّم من قِبل الحكومة، وإجراء مناقشة بشأنه، من خلال العمل على ثلاثة محاور، تشمل الحوار المجتمعي الموسع حيث لابد من السماع من كل الأطراف بهدف وإتزان.

وأوضح أنّ لجان استماع في مجلس النواب أو من خلال اللجنة المشتركة مع مجلس الوزراء ستصل إلى خلاصات فكرية من الطرفين، ستكون الأقرب للإتزان ومن ثم للتطبيق.

وأفاد بأن الخطوة الثانية تتمثل في الإحصاء، إذ تعمل الحكومة على تقديم إحصاءات جغرافية مفصلة لكل محافظة، موضحًا أنّ هناك مناطق بها فرص توسع كبيرة وتلاصقها مدن عمرانية كثيرة، بينما توجد محافظات لا ظهير صحراوي لها.

وأكّد أن الخطوة الثالثة تتمثل في قراءة الحلول التوازنية،للوصول إلى حل يحافظ على الطرفين بأكبر درجة من درجات الإتزان، والمحافظة على السلام المجتمعي.