10 آلاف مواطن تلقوا خدمات مبادرة العزل المنزلي في قنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد نجحت في تقديم خدماتها لـ10 آلاف حالة بمحافظة قنا، مؤكدا أن ذلك يأتي استمرارا لجهود الدولة في الحد من انتشار الفيروس وتقديم أوجه الدعم الطبي والمعنوي لمصابي فيروس كورونا.



وقال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المبادرة تتم من خلال 50 فريق طبي مدرب منتشرين بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ بهدف متابعة حالات العزل المنزلي المصابة بفيروس كورونا المستجد أولا بأول، وذلك عقب تشخيصهم بمستشفيات العزل بالإصابة أو تبيّن إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص.



وأشار إلى أن الخدمات التى تقدمها المبادرة تشمل (قياس تشبع الأكسجين في الدم - قياس درجة الحرارة - متابعة تطورات الحالة الصحية للمريض)، وفي حالة حدوث مضاعفات يتم نقل المريض إلى إحدى مستشفيات الفرز والعزل بالمحافظة لتقديم الرعاية اللازمة له.



وأضافت الدكتورة إيناس فاروق مديرة الرعاية الأساسية ومشرف عام المبادرة بالمحافظة، أن الشخص المشتبه به أو يعاني من الأعراض عليه أن يتوجه إلى إحدى مستشفيات العزل للكشف وتسجيل بياناته لمتابعته أو إرسال رسالة نصية إلي الرقم ١٤٤٠ الخاص بالوزارة وسوف يتم تقديم الدعم والإرشاد له مع التزام المصاب بغرفته الخاصة طوال فترة العزل.