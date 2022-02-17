أعلنت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، إنشاء لجنة مصالحة مخصصة ستعرض مساعيها الحميدة لكل من دولة فلسطين وإسرائيل بهدف حل النزاع حول مزاعم التمييز العنصري وذلك بشكل ودي.

وقالت اللجنة - في بيان أصدرته اليوم الخميس في جنيف - إن كلا من إسرائيل ودولة فلسطين طرفان في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تسمح للدول بتقديم شكوى إلى اللجنة بشأن الانتهاكات المزعومة للمعاهدة من قبل دولة طرف أخرى وذلك وفقا للمادة 11.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة أن لجنة التوفيق المنشأة ستتألف من خمسة خبراء في مجال حقوق الانسان هم فيرين شيبرد وجون كوت وبانسي تلاكولا وتشينسونج تشونج وميشاي بالسيرزاك، وقالت إن المعينين مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.

ونوهت لجنة الأمم المتحدة إلى أن لجنة التوفيق الجديدة عقدت اجتماعين تحضيريين عبر الإنترنت في 19 يناير و 10 فبراير من هذا العام حيث اعتمدت خلالهما نظامها الداخلي وانتخبت جون كوت رئيسا لها.

ولفت البيان إلى أن لجنة التوفيق ستقوم بمراجعة المعلومات والأدلة وإعداد تقرير يسلط الضوء على نتائجها وتوصياتها من أجل الحل الودي للنزاع.