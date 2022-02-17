 حماس تدين قرار أستراليا تصنيفها منظمة إرهابية وتتهمها بالانحياز لإسرائيل - بوابة الشروق
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حماس تدين قرار أستراليا تصنيفها منظمة إرهابية وتتهمها بالانحياز لإسرائيل

د ب أ
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 11:12 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 11:12 ص
أدانت حركة حماس، اليوم الخميس، قرار أستراليا تصنيفها كمنظمة إرهابية، معتبرة أنه يشكل انحيازا لإسرائيل.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، للصحفيين في غزة، إن قرار أستراليا ضد حماس "انحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي وروايته ويشجعه على الاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني".

وأضاف قاسم، أن "من يجب أن يصنف إرهابيا هو الاحتلال الذي يتعمد استهداف الفلسطينيين في مكان وينتهك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية".

وذكر أن "كل القوانين والمواثيق الدولية تضمن للشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال، وحماس حركة تحرر وطني تقاوم الاحتلال وفق القوانين والقرارات الدولية والمواثيق الإنسانية".

وأعلنت أستراليا اليوم اعتزامها تصنيف حماس بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، علما أنها سبق أن أدرجت سابقا كتائب القسام الجناح العسكري للحركة على قائمتها للإرهاب.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت بقرار أستراليا، واصفا اياه بـ"خطوة هامة في الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب"، بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

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