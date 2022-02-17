 العراق: العثور على آثار تعود للحقبة العباسية في قضاء سامراء - بوابة الشروق
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العراق: العثور على آثار تعود للحقبة العباسية في قضاء سامراء

علم العراق
علم العراق
أ ش أ
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 1:15 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 1:15 م

أعلنت مفتشية آثار محافظة صلاح الدين العراقية اليوم الخميس، العثور على آثار تعود للحقبة العباسية في قضاء سامراء، فيما وجهت طلبا لوزارة الإعمار.

وقال مفتش آثار المحافظة سعد جاسم الخزرجي، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه تم العثور على آثار وجدار أثري وزخارف جصية تعود للفترة العباسية في منطقة حي المعتصم داخل مركز مدينة سامراء، مبينا أن "المكتشفات الأثرية تبينت بعد العمل بمشروع المجاري".

وأضاف أنه تم توجيه طلب لوزارة الإعمار ورئيس الوحدة الإدارية لقائم مقامية سامراء والشركة المنفذة بإيقاف العمل في المشروع لوجود مكتشفات أثرية جديدة.


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