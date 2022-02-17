ذا هيل الأمريكية: روسيا أضافت قوات على الحدود رغم مزاعم الانسحاب

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن روسيا أضافت ما يصل إلى 7 آلاف جندي على الحدود مع أوكرانيا، واصفًا مزاعم موسكو سحب قواتها بأنها "كاذبة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله: "لقد أكدنا الآن أنه في الأيام القليلة الماضية، زادت روسيا من وجود قواتها على طول الحدود الأوكرانية بما يصل إلى 7 آلاف جندي، مع وصول بعضهم مؤخرًا حتى اليوم".

وأضاف المسؤول: "كل مؤشر لدينا الآن يعني أنهم يقصدون فقط عرض الحديث علنًا وتقديم مزاعم حول خفض التصعيد أثناء التعبئة الخاصة للحرب"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتلقى مؤشرات على أن روسيا يمكن أن تطلق ذريعة كاذبة لتبرير غزو ​​أوكرانيا "في أي لحظة".

وأشار إلى أن الذريعة الزائفة يمكن أن تتخذ أشكالاً متعددة، بما في ذلك الاستفزاز في منطقة دونباس بأوكرانيا، أو الادعاء بشأن نشاط عسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أو التوغل في أراضي روسيا.

وحذر مسؤولو إدارة بايدن، منذ يوم الجمعة، من أن روسيا حشدت ما يكفي من القوات على الحدود الأوكرانية؛ لشن هجوم عسكري في أي لحظة.