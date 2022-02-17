قال الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه لم تكن هناك قسيمة زواج في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن الأمر كان مرهونًا بكلمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء: "مستحيل نلاقي حالة واحدة فيها واحد يتجوز واحدة ويقول إنها مش زوجته.. عندما خربت الذمم اضطر الناس للكتابة والبصمة وتطور الأمر بوضع صورة للزوجين (في قسيمة الزواج) وبصمة على الصور.. كل هذا توثيق ومراعاة لخراب الذمم".

وأشار إلى أنّ أي أمور مادية تشارك فيها الزوجة إذا كانت بالنصف أو أكثر من ذلك يحق لها استردادها إلى جانب حقوقها الأخرى.

وتابع: "الست دفعت يبقى حقها تاخد حقها.. فيه ست ممكن تدفع فاتورة الكهرباء وتسيبه يشخر يبقى تاخد تاخده .. الحياة فواتير".