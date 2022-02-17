 قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة - بوابة الشروق
الخميس 17 فبراير 2022 10:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

قطع المياه- تعبيرية
قطع المياه- تعبيرية

نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:22 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:22 ص

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق: "المطرية، عين شمس الشرقية، عين شمس الغربية، الشيراتون، الملتقى العربي، الكلية الحربية، النزهة الجديدة، الحجاز ومتفرعاته، جامع الفتح ومتفرعاته، ميدان الإسماعيلية، ميدان تريمف، الهايكستب، شارع البترول، فريد سميكة ومتفرعاته".

وأضافت الشركة، في بيان لها بر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن انقطاع المياه يبدأ من يوم السبت المقبل "19-2-2022"، الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء نفس اليوم، أي لمدة 12 ساعة، موضحة أن سبب قطع المياه هو أعمال تغيير محابس محطة مياه مسطرد.

وأكدت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، يتم طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن "125"، من التليفون الأرضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك