 تعليم سوهاج تنظم برنامجا تدريبيا لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي - بوابة الشروق
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تعليم سوهاج تنظم برنامجا تدريبيا لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي

محمد عبد المجيد
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 7:42 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 7:42 م

أكد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على أهمية خلق روح الولاء والانتماء وحب الوطن من خلال تفعيل المناهج الدراسية؛ اعتمادا على مهارات التفكير العليا، وخلق روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات.

جاء ذلك خلال متابعته لفعاليات البرنامج التدريبي لموجهي المواد الدراسية المختلفة حول نظم التعليم المتطورة؛ لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي مادة الدراسات الاجتماعية والمواد الدراسية الأخرى للصف الرابع الابتدائي، بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور فاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمديرية وأبو الحمد أحمد أبوزيد، موجه عام الدراسات الاجتماعية بالمديرية.

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