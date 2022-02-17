يوسو ندور: الشراكة الأوروبية الإفريقية تضع الشباب دائما نصب أعينها

قال المطرب السنغالي يوسو ندور، إن الشراكة بين أوروبا وإفريقيا ليست بالجديدة أو الحديثة، لافتًا إلى أنها «شراكة موجودة منذ سنوات ويستفيد منها الجميع».

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، اليوم الخميس، أن الشراكة الأوروبية الإفريقية كانت دائمًا تضع الشباب نصب أعينها، معقبًا: «الشباب يستحق منا المزيد من الاستثمار».

وتابع: «نحتاج حصول كل شاب وشابة على التدريب والتأهيل حتى نتمكن من تحقيق النمو والازدهار والذين لن يتحققا دون إمكانية التحرك والاستفادة من حرية تنقل السلع والخدمات، وأنا كنت أعمل من أجل القارة الإفريقية الجديدة التي نطمح لها كلنا».

وانطلقت، مساء اليوم الخميس، اجتماعات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، المنعقدة على مدار يومي ١٧ و١٨ فبراير الجاري في بروكسل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي تعقد على مدار يومي ١٧ و١٨ فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الأفريقية/الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان «أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠»، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال «خطة عمل القاهرة»، أخذاً في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.