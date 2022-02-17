 الكرملين: عودة القوات الروسية لأماكن تمركزها لا يمكن أن يحدث في يوم واحد - بوابة الشروق
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الكرملين: عودة القوات الروسية لأماكن تمركزها لا يمكن أن يحدث في يوم واحد

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 4:29 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 4:29 م

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إنه "من غير الممكن عودة القوات الروسية إلى أماكن تمركزها الدائمة خلال يوم واحد"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب وقتا.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس: "لقد أبلغ وزير الدفاع، الرئيس بوتين بأن مراحل معينة من التدريبات في المناطق المتاخمة لأوكرانيا وعلى الحدود مع أوكرانيا، وتحديدا في شبه جزيرة القرم، تقترب من نهايتها، مع اكتمال مراحل التدريبات، فإن تشكيلات القوات ستعود إلى أماكن انتشارها الدائم".

تابع أن "هذه العملية بدأت بالفعل لا يمكن، بالطبع، سحب هذه القوات خلال يوم واحد، فهذا أمر يتطلب وقتا"، موضحا أن لدى وزارة الدفاع الروسية جدولا زمنيا محددا لعودة الوحدات إلى أماكن انتشارها الدائم.

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