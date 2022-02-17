جنايات الزقازيق: تجديد حبس 14 من سماسرة الهجرة غير الشرعية بتهمة الإتجار بالبشر

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، قبل استئناف النيابة العامة بمركز بلبيس، على قرار إخلاء سبيل 14 من سماسرة الهجرة غير الشرعية وتجديد حبسهم 45 يوماً، على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 23341 لسنة 2021 مركز شرطة بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي، عندما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني من إلقاء القبض على 14 شخصا من سماسرة الهجرة غير الشرعية، بتهمة الاتجار بالبشر

ووردت معلومات سرية لضباط مديرية أمن الشرقية، تفيد بوجود عددًا من سماسرة الهجرة غير الشرعية يخدعون الشباب بقرية ميت جابر وعزبة السرايا وعدد من التوابع التابعة لمركز بلبيس بحلم العمل في أوروبا عن طريق تهريبهم من دولة ليبيا باستقلال مراكب الصيد متجهين إلى إيطاليا، وألقى القبض على 14 منهم.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إحالتهم للنيابة العامة التي قدمتهم بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية؛ للمحاكمة لإدانتهم بتهمة الاتجار بالبشر.