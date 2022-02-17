وفاة سباح في هجوم لسمكة قرش وإغلاق الشواطئ في شرق سيدني بأستراليا

أُغلقت الشواطئ في شرق سيدني بينما تجري السلطات تحقيقات اليوم الخميس في أعقاب وفاة سباح جراء ما يعتقد أنه أول هجوم مميت لأسماك القرش في المدينة منذ نحو 60 عاما.

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان اليوم أنه تم استدعاء خدمات الطوارىء في الساعة 0435 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0935 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء إلى ليتل باي " بعد تلقي تقرير يفيد بأن قرشا هاجم سباحا في المياه".

وقال البيان إن السلطات ورجال الإنقاذ "حضروا وحددوا مكان الأشلاء البشرية في المياه" ، وأضاف انه لم تتوفر تفاصيل أخرى فى البداية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن السباح تعرض لهجوم مما وصفوه بأنه قرش أبيض ضخم طوله حوالي 4 أمتار.

وبحسب الإعلام المحلي، حدث آخر هجوم مميت لأسماك القرش عام 1963.