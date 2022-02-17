كوميرتس بنك يعود إلى تحقيق الأرباح خلال العام الماضي

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أعلنت مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية اليوم الخميس، عودتها إلى تحقيق أرباح خلال العام الماضي ككل، بما يعكس زيادة الإيرادات بفضل استقرار عائد صافي فوائد نشاط الإقراض وارتفاع عائد العمولات.

وقالت المجموعة الموجود مقرها في مدينة هامبورج الألمانية إنها سجلت خلال العام الماضي ككل أرباحا قبل حساب الضرائب بقيمة 105 ملايين يورو وأرباحا مجمعة بقيمة 430 مليون يورو، مقابل خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 2.59 مليار يورو وخسائر مجمعة بقيمة 2.87 مليار يورو خلال 2020.

وبلغت أرباح تشغيل المجموعة خلال العام الماضي 1.18 مليار يورو مقابل خسائر تشغيل قدرها 233 مليون يورو خلال العام السابق.

وزاد صافي دخل العمولات للجموعة المصرفية خلال العام الماضي ككل بنسبة 9% سنويا إلى 3.61 مليار يورو، في حين تراجعت إيرادات فوائد الإقراض بنسبة 2.5% إلى 4.84 مليار يورو.

في الوقت نفسه زادت إيرادات كوميرتس بنك بنسبة 3.3% إلى 8.45 مليار يورو خلال العام الماضي ككل.