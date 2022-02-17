قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن توجيه أي انتقاد للأزهر الشريف لا يمثّل انتقاصًا من شأنه.

وقال خلال برنامجه "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس": "مشكلة الأزهر مع أبنائه مش معانا إحنا.. أبناء الأزهر ينتجون منتجًا فكريًّا فقهيًّا يتباين ويختلف مع ما يقوله شيخ الأزهر.. هل هذه مشكلة القراء والمتابعين؟".

وتساءل: "هل استولى الإخوان والسلفيون على الأزهر وتغلغلوا من أسفله إلى قمته؟.. أجهزة إدارية، جامعات وكليات؟.. أكاد أقطع أنه في السنوات الخمس المقبلة لعلّ أحدًا لن يستطيع أن يعين عميدًا لكلية بجامعة الأزهر إلى وهو إخواني أو سلفي.. لكونهم جميعًا كذلك فمن تختار منهم؟".

وأشار إلى أنّ هناك أجيالًا إخوانية وسلفية تولدت في الأزهر الشريف تكاد تكون قد سيطرت على الأزهر بشكل كامل، موضحًا أن الأزهر ربما يكون قد نجا من أصوات إخوانية متحكمة عبر اتخاذ بعض القرارات.

وتابع: "شيخ الأزهر بصوفية يُحسد عليها فتح قلبه لآخرين وقدّم فرصة لأصوات عاقلة ووسطية وتنويرية أن تكون ممثلة للأزهر ومعبرة عنه في دائرة المشيخة".