إيران: نقترب أكثر من أي وقت مضى من التوصل لاتفاق لإحياء الاتفاق النووي

قال كبير المفاوضيين الإيرانيين، علي باقري كني مساء الأربعاء إن بلاده تقترب من أي وقت مضى من التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة والقوى الغربية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأوضح كني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "بعد أسابيع من المحادثات المكثفة، نقترب إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى، لن يتم الاتفاق على أي شيء إلى بعد الاتفاق على كل شيء".

وأضاف: "يتعين على شركائنا في المفاوضات أن يكونوا واقعيين وأن يتجنبوا التعنت وأن يستفيدوا من دروس السنوات الأربع الماضية. حان الوقت لاتخاذ قرارات جادة من جانبهم".