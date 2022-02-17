مدير القصر العيني الفرنسي: نشهد انخفاض في أعداد إصابات الموجة الحالية لكورونا

قال دكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى القصر العيني الفرنساوي، إن الدولة المصرية تشهد انخفاض في أعداد الإصابات بالموجة الحالية من فيروس كورونا، مقارنة بالموجات السابقة، مشيرًا إلى أن الموجة الحالية هي الرابعة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، في برنامج «كلمة السر» على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أنه من المتوقع الدخول في الموجة الخامسة خلال الشهرين القادمين، متابعًا أن التهاون في الاجراءات الاحترازية سيعمل على زيادة عدد الإصابات.

وتابع، أن متحور فيروس كورونا «أوميكرون» سيساعد فيما بعد على تقليل أعراض الإصابة بالفيروس، لافتًا إلى أن ارتفاع الأعداد حول العالم جاء بسبب تخلي بعض الدول عن الاجراءات الاحترازية في ظل انتشار متحور أوميكرون سريع الانتشار.

واستكمل، أن أسعار مسحة كورونا انخفضت خلال الفترة الماضية، متابعًا أن في الخارج يوجد اختبار سريع، يتم توزيعها خلال المؤتمرات الطبية، بجانب أن فيروس كورونا لا ينتقل من السيدة الحامل إلى الرضيع بعد الولادة.

ونصح المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحرص على تلقي لقاح فيروس كورونا، قائلًا: «اللقاح يمنع مضاعفات الفيروس، وأتوقع أن يصبح سنويا خلال الفترة المقبلة».

وحذر من استخدام المسكنات دون استشارة الطبيب، مضيفًا: «قد تؤدي إلى الإصابة بفشل كلوي، لا يجب الاستهانة بهذا الأمر».