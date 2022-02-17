كوريا الجنوبية تسجل لأول مرة أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم /الخميس/، عن تسجيل 93 ألفا و135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أخر 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة تشهدها البلاد لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت الوكالة في بيان، نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمي، أن الوكالة سجلت أيضا 36 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة نفسها. وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليون و645 ألفا و978 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و238 حالة وفاة.