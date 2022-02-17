طارق الخولي: أزمة الناقلة صافر تنذر بكارثة إنسانية كبيرة

الخولي: الحوثيون يستخدمون الناقلة صافر كورقة ضغط سياسي على المجتمع الدولي

كشف النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لوزير الخارجية بشأن الناقلة صافر، قائلا إن الناقلة النفطية تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي منذ عام 2015، ولم تتعرض لأي صيانة، ما ينذر بكارثة كبيرة، يقدر بأنها ستكون أكبر انسكاب نفطي عرفه العالم.

وأضاف، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن الكارثة التي يمكن أن تقع ستكون كارثة إنسانية، وهناك تقديرات أنها ستكون واحدة من أكبر 10 كوارث شهدها تاريخ البشرية، وقد يصل تأثيرها لقناة السويس، فضلا عن الأضرار البيئية.

وأوضح أن الأمم المتحدة سعت إلى وجود فرق فنية تقوم بالصيانة الفنية لهذه الناقلة، ولكن ميليشيات الحوثي تحول دون وصول الفرق الفنية للناقلة، وتستخدم الناقلة كورقة ضغط سياسي على المجتمع الدولي، منوهًا بأن مجلس الأمن أصدر قرارًا منذ ساعات يستهدف تفريغ حمولة الناقلة ولكن لم يضع جدول زمني.

ولفت إلى أن تقدمه بطلب إحاطة يأتي انطلاقا من دور مصر الإقليمي والدولي للتحرك للتعامل مع هذه الأزمة، نظرا لضخامة الآثار الناتجة عن تسريب حمولة الناقلة، مشددًا على أهمية وجود تحرك دولي لمواجهة الأزمة.