أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن أوروبا حشدت قدراتها خلال الفترة الماضية، من أجل مساعدة أفريقيا على تصنيع لقاحات مضادة لفيروس "كورونا".

وقال ميشيل - في كلمته خلال الدورة السادسة لقمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي - : إن "جائحة كورونا كانت تجربة صعبة لأوروبا وأفريقيا وأظهرت نقاط الضعف والقوى لدينا"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي قام بإطلاق الشراكة الأفريقية لتصنيع اللقاحات لتقليل من تعويل القارة من الاعتماد على الخارج في مجال صناعة اللقاحات.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وكل الدول الأعضاء فيه قاموا بحشد الموارد؛ لتمكين أفريقيا من الناحية التنظيمية والعملية لتصينع لقاحات ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن القمة تعد فرصة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وأوروبا، لافتًا إلى أن أوروبا تنظر إلى القارة الأفريقية كشريك مميز.

وأكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يصبو إلى رؤية أفريقيا مستقرة آمنة ومزدهرة من أجل الأفريقيين ومن أجل الأوروبيين، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأوروبا أن تكون آمنة ومستقرة دون أن تكون أفريقيا هي الأخرى آمنة ومستقرة.

ولفت إلى تطلع الاتحاد الأوروبي إلى صياغة أسس شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والتوازن مع أفريقيا، مؤكدًا أن ازدهار أفريقيا من صالح أوروبا، وأن تمويل اقتصاديات أفريقيا هي أولويتنا.

وشدد على أن الاتحاد يعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تنظيم الهجرة القانونية مع الاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن القارتين متشابكتان ومتكاملتان وأي خطر يهددهما معًا، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع المؤسسات الأفريقية لحل النزاعات الأفريقية، وزيادة الاقتصاد الأفريقي والعمل على ازدهاره.