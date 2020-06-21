أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، تعميمًا لشركات الطيران العامة بمطار الكويت الدولي بالسماح لجميع الركاب بالمغادرة من البلاد دون أي اشتراطات صحية متعلقة في فيروس "كورونا"، على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة في دخول الدول التي تتم المغادرة إليها، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل.

وقالت (الطيران المدني) - في بيان صحفي، اليوم الخميس - إن هذا التعميم جاء بناءً على تعليمات السلطات الصحية، مضيفة أنه يجب على المواطنين الكويتيين غير المحصنين القادمين إلى البلاد الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة المعتمدة وكذلك من لم يكمل تلقي الجرعات المطلوبة تقديم شهادة فحص (بي سي آر) سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا، تكون صالحة قبل موعد القبول على الرحلة بمدة (72) ساعة.

وأضافت أنه يستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن 16 عامًا.