موسيماني يتحدث عن كواليس هجوم جماهير صن داونز عليه قبل مواجهة الأهلي

تحدث موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن مستقبله خلال الفترة المقبلة مع القلعة الحمراء، ومباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه يعلم من وراء سباب جماهير صن داونز له في المدرجات خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي حل ضيفا على صنداونز في شهر مايو من العام الماضي لملاقاة الفريق الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحينها قام الجمهور بالاصطفاف على جانبي الطريق ورفع لافتات مسيئة تجاه موسيماني وقام بسبه وانهمر المدرب بالبكاء في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وقال موسيماني، في حديثه لـ موقع اتحاد الصحفيين في جنوب إفريقيا: "لا أعرف، الأمر لا يتعلق بي فلا يمكن أن تقلق حيال ما لا تستطيع التحكم فيه، لقد قضيت ثمانية أعوام مع صنداونز وأعرف كل شيء عن الفريق".

وكشف: "أعرف ما حدث ومن نظم تلك المسيرات ضدي، لكن ربما تنظرون فقط للمشجعين، لكن هؤلاء المشجعين قيل لهم ما عليهم القيام به هم لم يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم".

وشدد: "لا يوجد مشجون يمكنهم الالتفاف سويا والقيام بشيء ما عندما لا تكون هناك حركة واتجاه، إنهم يعرفون من كان خلف ذلك وأنا أعرف ذلك لأنني قضيت حياتي هناك".

وأكمل: "سواء تكرر الأمر أم لا فلا يهم، ما يهم هو ما سيحدث على أرض الملعب، لقد تعرضت للسب أنا ولاعبي فريقي عندما كنا نصطف فقط في الممر للخروج إلى الملعب".

وتابع: "حتى أنصار صنداونز ولاعبو الفريق أصيبوا بخيبة أمل مما حدث، كان هناك شخص طوال الوقت يسبنا وهذا الشخص تم توجيهه للقيام بذلك الأمر، كان يتم سبي بلغتي وبالطبع لاعبو الأهلي لم يفهموا ذلك أنا الوحيد الذي كنت أفهم ذلك".

واسترسل: "قلت لنفسي هل هذا ما تحتاجه لتلقي ما ساهمت فيه طوال حياتك، لقد أعطيت كل شيء للفريق، لا يوجد فريق أعطيته كل حياتي مثل صنداونز ولا حتى في سوبر سبورت يونايتد لم أقدم مثلما فعل مع صنداونز".

وسرد: "لقد تأكدت من تركي للنادي في مكان أفضل وهذا هو المهم بالنسبة لي، وعملي يتحدث عن نفسه، عندما أنظر للخلف وأقول هل ساهمت؟ هل هناك بصمة؟ نعم، هل تركت القميص في مكان أفضل؟ نعم".

وواصل: "هل المدربون الذي جاؤوا لتدريب النادي كانوا يحتاجون لإصلاحه لأنهم وجدوه في حالة سيئة؟ لا، لقد بذلت قصارى جهدي وكنت صادقا في الفريق وربما هذه هي مشكلتي، حتى جاء الأهلي وأصبحت أقدم كل شيء معه".

وأتم: "لكن لا بأس، نحن نمضي قدما في الحياة ولن أقلق بشأن ما سيحدث ولماذا فعلوا ذلك، لقد قلق بشأن كأس العالم وليس ما سيحدث في الشارع في منطقة أتريدجفيل".

ويستعد صن داونز الجنوب أفريقي لمواجهة المريخ يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، كما سيواجه الأهلي حامل اللقب، يوم 25 فبراير الجاري، بالجولة الثالثة من الدور ذاته على ستاد القاهرة الدولي.