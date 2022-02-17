مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين: التهجير القسري للأسر الفلسطينية من الشيخ جراح تطهير عرقي

قال مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس، إن ما يجري من تهجير قسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس المُحتلة هو تطهير عرقي بقوة السلاح.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الخميس، برئاسة المُفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين.

وندد المجلس في بيان، بتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على سكان حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ومن ضمنها قيام المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء الحجارة تجاه منازل المواطنين، والشتم والاستفزاز، ورش غاز الفلفل، والتجول في شوارع الحي رافعين الأعلام الإسرائيلية، والرقص بها في حلقات، وإغلاق شوارع الحي وأزقته، وتفريق الموجودين فيه بالمياه وفرق الخيالة، والقنابل الصوتية، والأعيرة المطاطية، وطرد الصحفيين ومنعهم من الدخول لتغطية هذه الاعتداءات.

وأكد المجلس أن هذا العدوان هو عملية تطهير عرقي بحق السكان الأصليين لإحلال المستوطنين مكانهم بقوة السلاح، وإخلاء أهله منه استكمالًا لتهويد مدينة القدس المحتلة، من خلال مخططات السيطرة الكاملة على العقارات وآلاف الدونمات وتهجير آلاف الفلسطينيين.

وحذر من استمرار تلك الاعتداءات الإسرائيلية التي تؤجج الصراع في المنطقة برمتها، مثمنا شجاعة أهالي حي الشيخ جراح وصمودهم في وجه الغطرسة الاحتلالية، داعياً إلى وقوف الأحرار كلهم بجانبهم لمواجهة مخططات الاحتلال في المدينة المقدسة التي يسعى من ورائها لتفريغها من ساكنيها.

وحمَّل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وخاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي حرج، مبيناً أنهم يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والقمع والاعتداء على حريتهم.