سقوط مروحية للجيش السوري في ريف اللاذقية

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سقطت طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في الريف الشرقي لمدينة اللاذقية جراء عطل فني، وذلك حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الخميس.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ«سبوتنيك»، إن مروحية للجيش العربي السوري سقطت في الأراضي الزراعية لبلدة (الرويمية)، إلى الشرق من مدينة اللاذقية.

وأضاف المصدر أن عطلا أصاب الطائرة ما تسبب بسقوطها، ذاكرا أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى طاقم الطائرة وإسعافه إلى مشافي المدينة.

وقال مصدر طبي في اللاذقية لـ«سبوتنيك» إن اثنين من ضباط طاقم الطائرة استشهدا على الفور إثر سقوطها، فيما تم نقل ضابطين آخرين إلى المشفى ويخضعان حاليا للعلاج.