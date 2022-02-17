 واشنطن تؤكد طرد روسيا نائب السفير الأمريكي في موسكو - بوابة الشروق
الخميس 17 فبراير 2022 8:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

واشنطن تؤكد طرد روسيا نائب السفير الأمريكي في موسكو

د ب ا
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 8:28 م | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 8:28 م

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي في موسكو، بارت جورمان.

وقالت الخارجية الأمريكية إنه ليس هناك سبب لتصرف روسيا، " ونحن ننظر إلى هذا بوصفه خطوة تصعيدية وندرس رد فعلنا عليها".

وأضافت الوزارة أن جورمان يحمل تأشيرة سارية وأنه موجود في روسيا منذ أقل من ثلاثة أعوام، ولم تنته فترة عمله بعد.

وطالبت الحكومة الأمريكية روسيا "بإنهاء الطرد غير المسبب لدبلوماسيين وموظفين أمريكيين"، مشيرة إلى أن توافر الموظفين الدبلوماسيين اللازمين للبلدين أصبح أكثر أهمية من أجل تسهيل التواصل بين الحكومتين في ظل الوضع الراهن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك