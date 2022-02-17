كشف خوان براون المدير الفني لنادي الإسماعيلي، عن مصيره مع الدراويش خلال الفترة القادمة، بعد الخسارة اليوم أمام بيراميدز في الدوري المصري.

الإسماعيلي خسر بهدف من بيراميدز، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال براون خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "لدينا وقت سنفكر، وإذا كان هناك طرف من الأطراف ليس راض عن الطرف الآخر سنصل لاتفاق وننهي الأمر، ولكن بالتأكيد موقف الإسماعيلي سيئ".

وأضاف: "في السنوات الأخيرة الإسماعيلي لم يكن ينافس على البطولة وكان في مراكز متأخرة، المشكلة موجودة من قبل أن أتولى تدريب الفريق، الموقف صعب وسيظل كذلك حتى النهاية".

وتابع: "أعلم أن الإسماعيلي نادي كبير وله تاريخ عظيم ولكن الوضع الآن مختلف".

وعن الخسارة أمام بيراميدز، أوضح: "كنا نعرف من البداية أهمية الخصم، حاولنا قطع كل الطرق التي تؤدي إلى وصولهم إلى المرمى، في بعض اللحظات استطعنا أن نحقق ذلك والبعض الآخر لا، وفي النهاية نهنئه على الفوز".

وأتم: "الصعوبات المتواجدة هي بالفعل موجودة من قبل أن أتي، مثلًا الأربع مباريات الماضية لعبنا دون مهاجم، حاولنا أن نحسن أداء الفريق هجوميًا ويكون هناك انضباط على المستوى الدفاعي، حققنا الشق الأخير ولكن من الناحية الهجومية لم يتحقق ذلك بعد".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 3 نقاط.