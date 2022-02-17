الحكومة: التطعيم الإجباري ضد كورونا مطبق في مصر وإن لم يأخذ شكل قانون

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن أزمة كورونا تعتبر قصة نجاح حقيقية للدولة المصرية مقارنة بباقي دول العالم، مؤكدًا أن تجربة مصر في التعامل مع الجائحة كانت مثمرة للغاية.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أن مصر أصبحت الدولة العربية الأكثر توزيعًا للقاحات كورونا على المواطنين، مشيرًا إلى حصول 63% من الشعب المصري فوق الـ18 عامًا على الجرعة الأولى، و48% على الجرعتين.

وأكد وجود وفرة من لقاحات كورونا بـ73 مليون جرعة، لم تستخدم حتى الآن، لافتًا إلى تعاقد مصر على تصنيع الأدوية الخاصة بفيروس كورونا والمتاحة حاليًا في الصيدليات، والتي من الممكن إتاحتها في الصيدليات الخاصة في مرحلة لاحقة مع الوفرة وزيادة الإنتاج.

وحول فرض التطعيم الإجباري في بعض الدول، ذكر أن الدولة المصرية تطبق هذه الفكرة لكن بطريقة مختلفة، من خلال إلزام المواطنين بالحصول على اللقاح لتلقي الخدمات الحكومية أو دخول بعض المصالح، منوهًا بإلزام حوالي سبع فئات على التطعيم.

وتابع السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: «أزعم أن فكرة التطعيم الإجباري مطبق في مصر وإن لم تأخذ شكل قانون أو ما شابه».