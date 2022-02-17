كشف مدير مديرية الإعلام العسكري الأردني العقيد مصطفى الحياري، عن مقتل 30 مهربا على الحدود وضبط 17348 طربة حشيش وأكثر من 16 مليون حبة مخدرة.. مشددا على أن قوات حرس الحدود الأردني مستمرة في التصدي للفساد والمفسدين ولكل أشكال التهديد ضد الأمن الوطني الأردني.

وقال الحياري - في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس - إن الأردن يخوض حربا غير معلنة على الحدود مع تجار المخدرات ومن يقف خلفهم، وهو يخوضها بالنيابة عن دول المنطقة والعالم بأسره، لأن المخدرات لا تعرف الحدود والأقاليم، فهي تهدم الأسر والأخلاق والقيم وتهدد الأمن الاجتماعي العالمي.

ومن جانبه، قال العقيد الركن زيد الدباس من القيادة العامة للقوات المسلحة، إنه تم رصد العديد من الجماعات التي قامت بإنشاء شبكات تهريب للمخدرات، بهدف إدخالها إلى الأراضي الأردنية والدول المجاورة، حيث تم رصد 160 شبكة تعمل داخل العمق السوري.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية، استطاعت رصد العديد من نشاطات هذه الجماعات والحصول على معلومات كافية عنها، من ضمنها آليات التصنيع ومواقعها ومواقع التخزين، حيث تعتمد هذه الجماعات، القيام بتكتيكات جديدة هي أقرب ما تكون إلى حركات منظمة، إلى جانب تجهيز مركبات بمعدات عالية الخطورة، واستخدام الطائرات المسيرة، كما أنه تم رصد تنفيذ عمليات تسلل وهمية لغايات التمويه، لتنفيذ عمليات حقيقية في ذات الوقت أو مواقع أخرى، مؤكدا جاهزية قوات حرس الحدود للتعامل مع أي عملية تسلل وتهريب.

وأضاف، أن الأخطر هو وجود مجموعات مسلحة مرافقة للمهربين لتنفيذ عملية إدخال هذه المواد إلى الأراضي الأردنية بالقوة، مشيرا إلى وجود تنسيق أمني مع الجانب الرسمي السوري تم من خلال لقاءات على جميع المستويات في العاصمة عمان وعلى المعبر الحدودي، وهو المعني بالتعامل مع الجماعات الموجودة في الداخل السوري.

وأوضح، أن السنوات الماضية شهدت حالة من الفوضى على الحدود من الجانب السوري، ومنذ عام شهدت الحدود هدوءا نسبيا، وكان الأردن أحد هذه أسباب الهدوء، مشيرا إلى أن العبء الأكبر يقع على ضباط حرس الحدود الأردنية.

وقال "إننا نتحمل العبء عن الجانب السوري ونتطلع إلى تعاون أكبر من الجانب السوري في هذا الشأن خاصة بأنه تهديد مشترك".

ومن جانبه، قال العقيد يوسف الدهام من المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية، إن قوات حرس الحدود مجهزة بأعلى وسائل التكنولوجيا والتجهيزات؛ من آليات سريعة الحركة ووحدات مدرعة ووحدات من المدفعية، لافتا إلى حرص القيادة العامة على اعطاء قوات حرس الحدود الأولوية القصوى في دعمها وإسنادها بقوات منتخبة من القوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي.

وعن الطائرات المسيرة، أوضح الدهام، أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها المهربون لا تستطيع نقل حمولة كبيرة جدا، حيث لا تتجاوز الحمولة كيلو جرام واحد، لافتا إلى أن القوات المسلحة وبسواعد أردنية تمكنت من تطوير نظام طائرات مسيرة سيحقق النتائج المرجوة.