 الصحة: لم يعد هدفنا الوصول إلى صفر إصابات.. و99% من وفيات كورونا غير مطعمين - بوابة الشروق
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الصحة: لم يعد هدفنا الوصول إلى صفر إصابات.. و99% من وفيات كورونا غير مطعمين

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 3:29 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 3:29 ص

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المؤسسات الصحية في العالم كانت تبحث عن الوصول إلى صفر إصابات في بداية ظهور فيروس كورونا، وذلك باتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية المشددة.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الوصول إلى صفر إصابات لم يعد هدف المؤسسات الصحية في مصر والعالم، وإنما عدم وجود مرض شديد واحتياج لدخول المستشفيات وزيادة في حالات الوفيات، وذلك من خلال نشر الوعي وزيادة معدلات التطعيم واتباع الإجراءات الاحترازية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن 99% من حالات الوفاة بفيروس كورونا غير مطعمين، مضيفًا أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير اللقاحات المعتمدة بأنواعها المختلفة في مصر.

وذكر أن سياسة التوسع في التلقيح وتسهيل إجراءات التطعيم مع التسجيل حقق سهولة ويسر في حصول المواطنين على اللقاحات، لافتًا إلى توفير أدوية كورونا في المستشفيات والصيدليات التابعة للوزارة.

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