عقب أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، على قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، قائلا إنه لا توجد مشكلة في قرار فتح الاعتمادات المستندية، إذ يتم العمل بها مع كل الشركات منذ فترة طويلة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه نعتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأربعاء، أن المشكلة تكمن في اشتراط البنك المركزي على فتح الاعتمادات تغطية قيمة الاعتماد بنسبة 110%، وهذا يمثل عبئا كبيرًا في التمويل.

وأكد أن البنك المركزي يقوم بدور مهم في ضبط السياسات المالية، لكن العلاقة بين المصنع والمصدر تعاقدية باتفاق بين الطرفين، مبديًا تعجبه: «إذا كنت باخد من المصدر تسهيلات فالبنك المركزي ليه يجبرني أدفع الفلوس كلها ومستفدش بتشغيلها في الفترة اللي أنا واخد فيها الائتمان ده!».

وكان اتحاد الصناعات المصرية، أكد أن قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية، سيؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار.

جاء هذا خلال خطاب رسمي مشترك موجه من اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يطالب فيه بإعادة النظر في قرار البنك المركزي الأخير الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا 13 فبراير 2022، مؤكدا أن القرار دون مراجعة مؤسسات الأعمال.