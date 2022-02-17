تقارير بالتجسس تفجر أزمة داخل حزب الشعب المعارض في إسبانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفجر بكل قوته اليوم الخميس صراع طويل الأمد على السلطة داخل حزب الشعب المحافظ، أكبر أحزاب المعارضة في إسبانيا، عندما اتهمت زعيمة إقليم مدريد، رئيس الحزب باختلاق الأكاذيب ضدها.

وقالت رئيسة إقليم مدريد إيزابيل أيوسو إن بابلو كاسادو يفبرك مزاعم بالفساد ضدها في محاولة "لتدميرها".

وتقول أيوسو إنها مستهدفة نظرا لمساعيها الرامية لقيادة الحزب في العاصمة، وهو أمر يريد كاسادو منعه.

كانت الزعيمة الإقليمية ترد على تقارير إعلامية مفادها أن قيادة حزب الشعب كانت تتجسس على المقربين من أيوسو، وبالأخص شقيقها.

وتوسط شقيقها في عقد بقيمة 5ر1 مليار يورو (7ر1 مليار دولار) لمدينة مدريد، لشراء كمامات خلال الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا في عام 2020.

وشددت أيوسو على أن العملية تمت بشكل قانوني تماما.