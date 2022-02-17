مصدر أمني عراقي: مقتل عدد من عناصر داعش شرقي صلاح الدين

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بمقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش" بعملية أمنية شرقي محافظة في صلاح الدين، 180 كم شمالي بغداد.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية، اليوم عن المصدر قوله، إن "قوات من الفوج الثاني لواء 95 مغاوير بعمليات صلاح الدين داهمت أوكاراً لتنظيم داعش في مناطق وادي ذيابه شرقي قضاء الدور ضمن قاطع مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين ورصدت عناصر لداعش في تلك الأوكار".

وأضاف أن "الطيران الحربي تدخل بضربات حاسمة للأوكار، أسفرت عن قتل عدد من عناصر داعش"، مؤكداً أن "العملية مباغتة وتمت وفق معلومات وتعقب استخباري من القطعات الأمنية".

وتعد مناطق شرقي صلاح الدين ضمن ما يسمى قاطع مطيبيجة أكبر معاقل التنظيمات المسلحة منذ سنوات طويلة ولم تتمكن قوات الأمن من السيطرة عليها بسبب مساحتها الشاسعة.